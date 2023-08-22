ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني شهدت تكافؤ فرص..وملف كامل لكل جلسة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ جلسات الحوار الوطني استغرقت ساعات طويلة بمشاركة عشرات المتحدثين دون أن يقاطع أحد في شيء قاله، كما أن مدد الكلام متساوية تقريبا، وبالتالي، فإن قواعد المساواة وتكافؤ الفرص موجودة.

وأضاف "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز": "كل مَن تحدثوا حضّروا للكلمات التي ألقوها مع أنفسهم وأحزابهم والقوى التي يمثلوها، ويتم جمع هذه المشاركات تم بذل جهد هائل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية".

وتابع أن كل جلسة جرى تفريغها في ملف كامل، بخصوص ملامح كل ما قِيل، والاتجاهات، وعدد المتحدثين، والقوى التي مثّلها المتحدثون، والاتجاهات العامة للجلسات، وكل ذلك استغرق مئات الساعات من العمل.

وواصل: "مجلس الأمناء استعرض كل ذلك، وقبلها اللجان المصغرة، وفي النهاية يتم الخروج بتوصيات لمجلس الأمناء يعكف عليها بالساعات الطويلة للخروج بتوصيات ومقترحات".