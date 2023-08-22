فوائد صحية للمساج والتدليك بالثعابين

لا يعرف الكثير من الناس أن الثعابين والأفاعي تستخدم في التدليك والمساج لجسم البشر لفوائد صحية عظيمة ومتعددة فالجميع يخاف من رؤيتها أو الاقتراب منها ولا يعرف عنها سوى انها سامة، ولكن بدأ منذ سنوات طويلة بعض الدول بتقديم خدمات تدليك الثعابين منها حديقة حيوان مدينة سيبو في الفلبين لزوارها نوعها للتدليك من قبل أربعة ثعابين عملاقة حيث تؤخذ من أقفاصها وتوضع في وقت واحد على الزائر الذي يستلقي على سرير من الخيزران في الهواء الطلق ، ويستمر التدليك لمدة 15 دقيقة تحت إشراف الحراس.

وفي مصر أحد المنتجعات الصغيرة اصبح يقدم الخدمة مع الموسيقى الهادئة حيث تزحف ثعابين حية على ظهور ووجوه الزبائن لتخليصهم من آلامهم، والتدليك يتم باستخدام الثعابين غير السامة، بالزحف على وجوه وظهور الزبائن، ويضع المدلكون أولا الزيت على ظهور الزبائن، ثم يستخدمون الثعابين من أكثر من 28 نوعًا مختلفًا من فصائل غير سامة، للمشاركة في جلسة التدليك التي تفرز الأدرينالين في الجسم.

والثعابين نوع من أنواع المساج، له هدفين، هدف جسماني وهدف نفسي، فالهدف الجسماني هو تنشيط الدورة الدموية في الجسم وتنشيط الدورة الدماغية، والهدف النفسي هو إفراز هرمونات الإندورفين التي تساعد في إفراز هرمون السعادة ليزيد الثقة بالنفس ويقوي المناعة في الجسم بشكل كبير، ويعد المساج واحدًا من أقدم العلاجات في الطب التي عرفها الإنسان، وقديمًا كان المساج عبارة عن تدليك بحركات معينة لتخفيف حدة الألم في المكان المستهدف، وتحسين الحركة الدموية في العضلات.

وأصبحت أساليب المساج الحديثة أكثر تطورًا وتنوعًا، فهناك المساج باستخدام الأحجار السوداء، والمساج بالأسماك الصغيرة، ومؤخرا انتشر نوع خاص وهو المساج بالثعابين سواء الكبير الثقيل أو الصغير، وبدأ هذا النوع من المساج قبل 25 عامًا في قارة أوروبا تحديدًا، ثم بدأ في الانتشار في آسيا وإفريقيا، ويتم التدليك باستخدام الثعابين غير السامة، بالزحف على وجوه وظهور الأشخاص، ويضع المدلكون أولًا الزيت على ظهر الأشخاص، ثم يستخدمون الثعابين، ولديهم أكثر من 28 نوعًا مختلفًا من فصائل غير سامة، للمشاركة في جلسة التدليك.



من ضمن فوائد مساج الأفاعي الذي بدأ منذ أكثر من 25 عامًا، في أوروبا ثم انتشر في آسيا وإفريقيا، إفراز هرمون الإندروفين في الجسم الذي يساعد بدوره على تنشيط هرمون السعادة، ينشط الدورة الدموية ويساعد على تحسين تدفق الدم في الجسد، يزيل التوتر والصداع والقلق من الجسد، يختلف التأثير بناء على حجم وكبر الثعبان، فالأكبر حجمًا له تأثير علاجي أقوى، تستخدم الثعابين الصغيرة في حالات الاسترخاء أكثر، ويساعد مساج الثعابين في علاج الممفاصل وخشونة العضلات والروماتويد.