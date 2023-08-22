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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرتضى منصور ينسحب من خوض انتخابات الزمالك المقبلة

مرتضي منصور
مرتضي منصور
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قرر مرتضي منصور رئيس الزمالك الأسبق، عدم خوض انتخابات النادي المقبلة على منصب الرئيس مفضلا الابتعاد عن المشهد الرياضي في الفترة المقبلة، مع إبلاغه بهذا القرار لوزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي بشكل شفهي وليس مكتوبًا. 

وتشرف على انتخابات الزمالك المقبلة لجنة من وزارة الرياضة تناقش طلبات المتقدمين للترشح وتراجع أوارقهم ثم تكرر قبول ترشحهم أو رفضها.

ويقود الزمالك حاليا لجنة ثلاثية مؤقتة لأشهر قليلة مكلفة من وزارة الرياضة تضم كلا من: حسن موسي مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك، وأحمد فؤاد مديرا ماليا وأيمن عبد المنعم  مديرا للنشاط الرياضي.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور باستقالة جماعية في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك؛ نظرًا للحجز على الأرصدة في البنوك.

ويعد حسين لبيب وخالد عبدالعزيز وعمرو الجنانيني من  أبرز المرشحين لخوض انتخابات الزمالك المقبلة المقرر لها بعد أشهر قليلة .

مرتضى منصور الزمالك وزارة الشباب والرياضة حسين لبيب