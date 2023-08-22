قمة بريكس 2023.. متى بدأت ومدى استفادة مصر من المشاركة.. تفاصيل

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء من العاصمة الجنوب إفريقيا "جوهانسبرج" فعاليات اجتماعات القمة السنوية لتجمع بريكس للعام 2023؛ بمشاركة أكثر من 23 دولة من بينها 5 دول مؤسسة هي "الصين، الهند، روسيا، جنوب إفريقيا، البرازيل".

من المقرر أن تستمر فعاليات القمة لمدة 3 أيام متصلة حتي يوم 24 من الشهر الجاري.

تدور أحداث القمة حول التنمية في القارة الإفريقية وتحقيق الإكتفاء الذاتي وحسن استغلال الثروات والموارد بالتوازي مع اجراءات التحضير لعملة موحدة لتجمع بريكس واتاحة فرص التمويل لإفريقيا والبلدان النامية، بعيدا عن الاستحواذ الأمريكي علي الاقتصاد العالمي ومقدراته.



ماهو تجمع بريكس



تجمع بريكس هو الاختصار الحرف الأول من البلدان المؤسسة لذلك التجمع والتي تبدأ بكلا من " البرازيل، روسيا،الهند،جنوب إفريقيا، الصين"، إذ بدأ التفكير في انشاء ذلك التحالف منذ عام 2006 للخروج من عباءة الاقتصاد الأمريكي والذي تسبب في بوادر حدوث أزمة اقتصادية في 2003 بعد احداث الحرب علي العراق و من قبلها احداث مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001 والتي تسبت في حدوث أزمة عالمية علي الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني وما تلاه مت اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 و 2010 وما تبعه من تهاوي بلدان منطقة اليورو.

بدأت أولي اجتماعات تجمع بريكس بعد عام واحد من اندلاع ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة عام 2008 " الأزمة المالية العالمية" والتي كانت الشرارة لانجاح ظهور التجمع للنور.

يستحوذ أعضاء "بريكس" المؤسسين، علي 40% من نسبة السكان و الجغرافيا حول العالم وهو ما رفع سقف التكهنات باستحواذ الكيان الوليد علي اقتصاديات الدول الأعلي ثروة حول العالم و تهاوي التكتلات العالمية الحالية بحلول العام 2050



الاجتماع الأول



خلال العام 2009 انطلقت أولي الاجتماعات في العاصمة جوهانسبرج قبل انضمام جنوب إفريقيا للتكتل، حيث تركز قمة بريكس الحالية علي توسيع دائرة التمويل للاعضاء عبر بنك التنمية الجديد (NDB) أو يشار إليهما أحيانا باسم بنك تنمية البريكس وترتيبات الاحتياطي الاحتياطي (CRA).

وخلال عام 2014 تم الاتفاق علي انشاء بنك التنمية الجديد و الذي جمع 100 مليار حقوق سحب في البنك للدول الاعضاء، حيث يستطيع البنك تقديم القروض والتمويلات اللازمة لدعم المشروعات بالدول الاعضاء

وتسعي تكتلات بريكس للاستحواذ علي أكبر قدر من القيادة لمؤسسات بديلة عن الجهات العالمية من بينها صندوق النقد والبنك الدوليين، باعتبارهما انعكاسا للهيمنة الامريكية.

وتشارك مصر بقوة بفعاليات قمة البريكس، إذ وضع مجلس الوزراء المصري تصورا علي مستوي الوزارات الاقتصادية للاستفادة في انطلاق تلك اقم ة مرة اخري من مصر واعداد مخططات لتعظيم دور الصادرات المصرية وفتح اسواق جديدة حسبما وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء.

وقدمت مصر في وقت سابق طلبا للانضمام لتجمع بريكس بعد الموافقة علي تمثيل الدولة في بنك التنمية الجديد الذراع التمويلي لـ " بريكس".

وتنتظر ما يقرب من 23 دولة الموافقة علي انضمامها لتجمع بريكس من بينها تركيا والسعودية والإمارات ومصر و الجزائر .