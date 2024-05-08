موعدة جنازة وعزاء والدة الفنان كريم عبدالعزيز

الأربعاء 08/مايو/2024 - 11:44 م

يقام عزاء السيدة سهير عبد العزيز، والدة النجم كريم عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، غدًا الخميس في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بدلًا من الجمعة.

وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز

ورحلت عن عالمنا اليوم الأربعاء، والدة النجم كريم عبد العزيز، وزوجة المخرج الكبير محمد عبد العزيز، وفق ما نشره شقيقه المخرج عمر عبد العزيز عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف المخرج عمر عبد العزيز عن موعد تشييع الجنازة، والمقرر ظهر غد الخميس، من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

وقدمت نقابة المهن الموسيقية، واجب العزاء فى وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز.

نقابة الموسيقيين تنعى كريم عبد العزيز في وفاة والدته

وقالت النقابة فى بيان لها "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة ببالغ الحزن والاسى وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز، وتتقدم النقابة بخالص التعازى لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

بعد رحيلها عن عالمنا اليوم..كريم عبد العزيز: أمي ست بـ100 راجل

وكان كريم عبد العزيز قد تحدث عن والدته في الكثير من البرامج التليفزيونية، والتي أظهرت جانبا كبيرًا من حياته الشخصية ونشأته.

حيث قال عنها خلال برنامج "السيرة" الذي قدمته الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc: "أي طفل يتعرض لطلاق بين الأب والأم لا يكتمل عاطفيا وذهنيا، لازم يشوف الأب والأم جنب بعض، ولكن إن حصل الطلاق فكل ما يكون باحترام وشياكة كل ما الأولاد هيطلعوا أسوياء".

وأضاف:كان عندي 4 سنين، وكنت واعي لانفصال أبويا وأمي، وأنا صغير لُمت بابا على الانفصال، وفي نص الطريق لُمت ماما، ولما كبرت صالحتهم هما الاتنين، حصل استيعاب للفكرة، كان مضايقني إن بابا ساب البيت، وأمي كانت ست بـ100 راجل، ورفضت تتجوز علشانا، وأبويا اتجوز، ومرات أبويا هي أمي التانية.