محافظ قنا يبحث مقترح تطوير المرحلة الثانية من كورنيش النيل بنقادة

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا لبحث مقترح تطوير المرحلة الثانية من كورنيش مدينة نقادة, ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظة قنا, و المهندس ياسر سيف الدين مدير حماية النيل وفريق التنمية العمرانية بالمحافظة واعضاء المكتب الاستشاري وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

واستعرض محافظ قنا خلال الاجتماع مشروع مقترح تطوير المرحلة الثانية من كورنيش مدينة نقادة بطول 1300 م، والتي تعتمد الفكرة التصميمية للكورنيش علي محاكاة الطبيعة والمزج بين الحضارة والتراث والثقافة الفرعونية في عناصر تنسيق الموقع " الارضيات, عناصر الفرش, واعمدة الانارة ", وستتضمن اعمال التطوير عمل مسار مشاة رئيسي و مظلات وأماكن جلوس متعددة المستويات مما يتيح الرؤية المفتوحة لنهر النيل لأكبر عدد من المواطنين ومرسي لمراكب الرحلات النهرية وحديقة عامة ومبنى كافيتريا و دورات مياه.

كما ناقش الداودي مقترح تشطيب واجهات العمارات السكنية المطلة علي الكورنيش بما يتناسب مع المظهر الحضاري والعناصر المعمارية المميزة للكورنيش لتحقيق التناغم والتناسق فيما بينها ، موجها بتخصيص أماكن لعرض الصناعات والحرف اليدوية التراثية التي تشتهر بها المحافظة مما يشجع علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية .

وقال محافظ قنا، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر احدث نقله نوعيه غير مسبوقة في مجالات التنمية الحضرية وتطوير المدن ومنها تنمية قطاع الكورنيش ، الذى يعد نموذجا للتنمية المتكاملة والشاملة والمستدامة قابل للتطبيق يعمل بشكل اساسي علي تطوير قدرات الادارة المحلية، من خلال تحسين جودة حياه المواطن و الاستفادة من الميزات التنافسية للمحافظات و دعم البنية الأساسية لقطاعي السياحة والتنمية الاقتصادية.