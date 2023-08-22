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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فضية وبرونزية لمصر في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

بطولة ألعالم
بطولة ألعالم
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حصلت بعثة مصر لرفع الأثقال البارالمبى على ميداليتين فى بداية منافسات بطولة العالم المقامة حاليا فى دبى .

 حصل اللاعب هادى صموئيل بطل منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبى على الميدالية الفضية وزن 49 كجم فيما حصل اللاعب محمد فتحى على الميدالية البرونزية فى وزن 49 كجم .

ويشارك المنتخب المصري فى البطولة بقائمة تضم 19 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 8 لاعبات وهن: أميمة السيد وزن 50 كجم، رحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، و صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية محمد وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86.
وعلى مستوى اللاعبين، يشارك 7 لاعبين وهم: طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم.
بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام عاشور وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم.

فضية وبرونزية عثة مصر لرفع الاثقال البارالمبى بطولة العالم المقامة حاليا فى دبى احمد محمدي