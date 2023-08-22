4 ديسمبر.. انطلاق النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء

تنطلق النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء في الـ 4 من شهر ديسمبر القادم، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) على أرض مدينة إكسبو دبي، في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية وجهودها المتواصلة لدعم أجندة العمل المناخي العالمي، واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة التحديات البيئية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء يأتي استكمالًا لمنجزات النسخة الأولى التي عُقدت في عام 2021 بمدينة الرياض، والذي تم خلالها الكشف عن التزام المملكة بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.

وأشارت الوكالة إلى أن نسخة هذا العام تهدف للبناء على نجاحات نسخة العام الماضي التي أقيمت في مصر بالتزامن مع مؤتمر "كوب 27"، والذي تم خلالها الكشف عن مشاريع هامة في مجال العمل المناخي، شملت إطلاق مركز المعرفة للاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس المركز الإقليمي لتعزيز جهود تقليل الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا).

وتجمع النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء نخبة من الشخصيات العالمية المؤثرة وقادة الرأي وخبراء المناخ حول العالم؛ بهدف تبادل الأفكار والرؤى ومناقشة أفضل السبل لمجابهة التحديات المناخية بكفاءة.

وفي عام التقييم العالمي الأول لمدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف اتفاق باريس، سيوفر المنتدى منصة مهمة؛ تسهم بدعم وتعزيز الجهود العالمية لمواجهة التحديات المناخية، وقد أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مبادرة السعودية الخضراء في عام 2021؛ بهدف تفعيل مشاركة جميع فئات المجتمع في جهود العمل المناخي والبيئي في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة ببناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

