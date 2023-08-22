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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خلافات الجيرة تتسبب في مشاجرة مسلحة بين 8 أشخاص وتخلف مصابين بالصف

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مرتكبى واقعة إطلاق أعيرة نارية على شخصين بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

وكان قد تبلغ لضباط مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بوقوع مشاجرة بدائرة المركز، بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: شخصين"مصابان برش خرطوش وكدمة"، طرف ثان: 6 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك إثر خلافات بينهم بسبب الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثاً إصابة الطرف الأول المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم "بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار" وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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