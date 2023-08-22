ads
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تبادل طلابي بين الجامعة اليابانية وجامعات "ريتسوميكان" و"ناغويا " و "كيوشو "

الجامعة اليابانية
الجامعة اليابانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال  الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا إنه فى اطار حرص الجامعة على دعم ملف التبادل الطلابى مع كبرى الجامعات فى اليابان  سافر ١٧  طالبا وطالبة بالجامعة الى جامعة ريتسوميكان  ، كما سافر ٤ طلاب الى جامعة ناغويا  ، وسافر ٥ طلاب الى جامعة كيوشو.

وأوضح رئيس الجامعة  أن هؤلاء الطلاب  قد حصلوا على منحة ممولة بالكامل من الدولة المصرية لمدة عام او فصل دراسي  موضحا انه يتم معادلة المواد التى قاموا بدراستها فى اليابان عند عودتهم الى الجامعة المصرية اليابانية.

وأضاف ان التبادل الطلابى مع الجامعات اليابانية يدعم التدريب  العملى   لطلاب الجامعة  ، كما يتيح لهم  فرصة التعرف على الثقافات المختلفة فى اليابان.

الجامعة المصرية اليابانية الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الجامعة اليابانية جامعة كيوشو المصرية اليابانية