تبادل طلابي بين الجامعة اليابانية وجامعات "ريتسوميكان" و"ناغويا " و "كيوشو "

قال الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا إنه فى اطار حرص الجامعة على دعم ملف التبادل الطلابى مع كبرى الجامعات فى اليابان سافر ١٧ طالبا وطالبة بالجامعة الى جامعة ريتسوميكان ، كما سافر ٤ طلاب الى جامعة ناغويا ، وسافر ٥ طلاب الى جامعة كيوشو.

وأوضح رئيس الجامعة أن هؤلاء الطلاب قد حصلوا على منحة ممولة بالكامل من الدولة المصرية لمدة عام او فصل دراسي موضحا انه يتم معادلة المواد التى قاموا بدراستها فى اليابان عند عودتهم الى الجامعة المصرية اليابانية.

وأضاف ان التبادل الطلابى مع الجامعات اليابانية يدعم التدريب العملى لطلاب الجامعة ، كما يتيح لهم فرصة التعرف على الثقافات المختلفة فى اليابان.