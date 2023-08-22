محافظ المنوفية : تحرير 219 محضرا تموينيا وضبط 4 أطنان مواد تصنيع بلاستيك بدون مستندات

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تمكنت اليوم الثلاثاء ، تحرير 219 محضرا تموينيا خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية ، و تنوعت تلك المخالفات ما بين 94 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية ، و تحرير 125 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر .

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إلى أنه خلال تلك الحملات تم إتخاذ الإجراءات الرادعة ضد صاحب مخبز بلدي بمركز قويسنا لقيامه بتجميع 8 شيكارة دقيق بلدي بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء للتربح ، فيما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع للصناعات البلاستيكية بمركز منوف لحيازته كمية قدرها 3 طن PVC + 1 طن كسر بلاستيك بدون مستندات ، وكذا 1500 ماسورة مياه شرب منتج نهائي وارتكابه جريمة الغش التجاري .

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين .