الدفاع الأمريكية: لا ننوي تغيير وضعية القوات الأمريكية في النيجر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الاثنين، أنها لا تنتوي تغيير وضعية القوات الأمريكية في النيجر في ظل الانقلاب العسكري الذي تشهده البلاد وتأزيم الوضع الأمني، بالإضافة إلى استمرار احتجاز رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم.

وقالت الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينع، أن بلادها ملتزمة بإعادة الأوضاع السياسية في النيجر إلى ما كانت عليه قبل انقلاب الحرس الرئاسي على الرئيس المنتخب وسيطرة العسكريين على السلطة، مطالبة بحل الأزمة في النيجر بالطرق السلمية.

وخلال مؤتمر صحفي لها بمقر وزارة الدفاع الأمريكية أكدت سينغ أن بلادها تعمل على إعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل الانقلاب العسكري على الرئيس بازوم، لافتة إلى أن واشنطن لا تزال حتى الان تسلك الطرق الدبلوماسية مع الحلفاء الأوروبيين والأفارقة للوصول إلى حل ينهي تلك الأزمة.