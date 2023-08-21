الصحة: خدمات لـ21 مليون شخص بحملة "100 يوم صحة" خلال 57 يوما

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن إجمالى عدد الخدمات المقدمة للمواطنين فى اليوم الـ 57 بحملة "100 يوم صحة" هى 21 مليونا و556 ألفا و526 خدمة صحية، حيث نقدم خدمات الصحة الإنجابية وعيادات تنظيم الأسرة وخدمات الصحة النفسية والتوعية والتثقيف، والمبادرات الرئاسية.



وأضاف عبد الغفار في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن المعدلات تقول أننا من الممكن أن نصل إلى المستهدف فى نهاية الحملة، لكن من الوارد يكون هناك توجيهات من الرئيس لمد الحملة والذى يعتمد على التقرير النهائى الذى يقدم له.



ولفت عبد الغفار إلى أن المشاركين فى الحملة هم الجمعيات الأهلية واتحاد العمل الأهلي ومستشفيات القطاع الخاص، لأن الجميع لمس مدى أهمية هذه المبادرة للمواطنين والقطاع الصحى والوصول بالمواطن المصرى لحياة كريمة.