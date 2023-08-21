أرسنال يتصدر تاريخ مواجهات بالاس فى ملعبه

يتربع نادى ارسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، على عرش تاريخ المواجهات مع كريستال بالاس على ملعب "سيلهرست بارك"، الذى يستضيف مواجهة الليلة.

يحل فريق آرسنال ضيفًا على نظيره كريستال بالاس في ملعب سيلهرست بارك، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الاثنين، ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتفوق أرسنال على كريستال بالاس في ميدانه، فى تاريخ المواجهات حيث لم يحقق سوى 3 انتصارات، في 23 مباراة خاضها على ملعبه بالدوري ضد الجانرز، مقابل التعادل في 8 لقاءات والخسارة في 12.

وحقق فريق ارسنال الفوز على بالاس، في مواجهتي الدوري بالموسم الماضي، حيث فاز على ملعب "سيلهرست بارك" بهدفين دون رد، وعلى ملعب الإمارات بأربعة أهداف لهدف.

ولم يتعرض الجانرز للهزيمة في 12 مباراة خاضها ضمن ديربيات لندن، في الموسم الماضي، إذ تعادلوا مرتين وفازوا في 10 مواجهات.

وهو أكبر عدد من الانتصارات يحصده فريق في ديربيات لندن خلال موسم واحد، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وحقق آرسنال أفضل سجل نتائج خارج ملعبه بين فرق البريميرليج، في الموسم الماضي، بحصد 39 نقطة من أصل 57 نقطة ممكنة.