مترقبا مستقبل سعر الصرف.. الحيرة تسيطر على سوق الذهب



استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تداولات اليوم دون تغيير عن سعر الأمس، ليستمر الاستقرار في الأسعار منذ بداية الأسبوع، يأتي هذا بعد التذبذب والتحركات العنيفة التي شهدتها أسعار الذهب خلال بداية الأسبوع الماضي قبل أن تعود إلى التراجع التدريجي وصولاً إلى المستويات الحالية.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الاثنين 2250 جنيه للجرام دون تغير عن سعر جلسة الأمس التي لم تشهد أي تحركات في السعر، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم18000 جنيه.

وانخفض الذهب بشكل عام خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3% ليفقد 70 جنيه من قيمة جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2260 جنيه للجرام، بعد أن سجل أعلى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 2430 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 2215 جنيه للجرام.

قال تقرير جولد بيليون ، اليوم الاثنين، أن الاستقرار الحالي في أسعار الذهب المحلي وعدم قدرته على تحديد اتجاه محدد يعكس المخاوف والتوترات في الأسواق، والترقب لدى المشاركين في سوق الذهب خاصة مع انتشار تسريبات وإشاعات بحدوث خفض جديد في قيمة الجنيه أو تعويم خلال الفترة القادمة بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي.

الأسواق في حيرة من أمرها خاصة مع ضعف المؤشرات الاقتصادية وارتفاع مستويات التضخم، وتقارير المؤسسات العالمية التي تشير إلى ضرورة حدوث تعويم رابع للجنيه المصري مقابل الدولار، مثل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التي أصدرت توقعات بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات 37 جنيه لكل دولار من مستويات الحالية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وذلك بحلول نهاية العام.

في المقابل يتمسك العديد بتصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير بشأن سعر الصرف وكونه أمن قومي لمصر، وبالتالي قد لا تلجأ مصر إلى خفض سعر الصرف ومحاولة إقناع صندوق النقد الدولي بعدم جدوى هذه الخطوة خاصة في ظل عدم توافر العملة الصعبة الكافية لاتخاذ مثل هذا القرار، بالإضافة إلى آثاره السلبية القيمة الشرائية للعملة وارتفاع معدلات التضخم.

توقعات أسعار الذهب العالمية وفي مصر

تستقر أسعار الذهب الفورية في التداول فوق الحد السفلي لمنطقة الدعم عند المستوى 1880 دولار للأونصة، وكسر هذا المستوى لأسفل يفتح الطريق إلى منطقة الدعم الرئيسية 1840 – 1850 دولار للأونصة والتي يتخللها المتوسط المتحرك لـ 100 أسبوع والمستوى التصحيحي 50%.

حتى الآن لم تبدأ المؤشرات الفنية في إظهار تعديل في قراءتها بعيداً عن التشبع الكبير في البيع، وذلك بسبب تداول الذهب تحت المتوسط المتحرك لـ 100 يوم وتحت المتوسط المتحرك لـ 50 أسبوع، وهو ما يتطلب زخم إيجابي كبير لمحاولة اختراق هذه المستويات لأعلى.

إذا تحقق التعافي هذا الأسبوع يستهدف الذهب مستويات 1900 – 1910 دولار للأونصة، واختراقها يفتح الباب لمستويات 1925 – 1930 دولار للأونصة.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أنها استقرت عند المستوى 2250 جنيه للجرام عيار 21 وسط حالة من عدم تحديد الاتجاه في السوق حالياً، وفي حالة الارتفاع يستهدف السعر المستوى 2300 جنيه للجرام ومن بعدها منطقة المستوى 2330 – 2350 جنيه للجرام، أما الاتجاه الهابط يدفع سعر الذهب إلى المستوى 2230 جنيه للجرام ومن بعده المستوى 2200 جنيه للجرام.