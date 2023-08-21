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الإثنين 21 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بروتوكول تعاون بين “هيئة الدواء” و"الرقابة على الصادرات والواردات" لنقل الخبرات

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
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وقعت هيئة الدواء المصرية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي يهدف إلى تحقيق تكامل الجهود، والتعاون المشترك بين الجهتين في نقل الخبرات، وتبادل المعلومات، وإقامة الندوات التعريفية.

قام بتوقيع البروتوكول من جانبين الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

يهدف بروتوكول التعاون إلى تبادل المعلومات والبيانات والمؤشرات المتاحة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمتعلقة بالتجارة الخارجية لمصر وتصنيفها حسب الدول والاتفاقيات والقطاعات الإنتاجية المختلفة، وتصنيف السلع المستوردة والمصدرة، وذلك فيما يتعلق بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والحيوية، والنباتات والأعشاب التي لها استخدامات طبية، ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية، والمواد الخام التي تدخل في تصنيع المستحضرات والمستلزمات الطبية.

كذلك تنظيم وعقد أنشطة تدريبية (دورات- ندوات ورش عمل- مؤتمرات) في النواحي القانونية والإدارية والفنية فيما يتعلق باختصاص الجهتين.

والتعاون والمشاركة في المبادرات الثنائية التي تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية، ودعم التنافسية العالمية، من خلال تيسير إجراءات التصدير، والعمل على تذليل كافة التحديات التي تقف أمام تدفقها بالأسواق الخارجية؛ وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تشجيع ودعم الصادرات المصرية من خلال تحقيق التكامل المؤسسي والتعاون مع المؤسسات الحكومية، وتنمية الاستثمارات الدوائية، وزيادة الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ نظرًا لما تمثله كمحور ارتكاز لدعم الاقتصاد المصري، وذلك تنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ للارتقاء بالصادرات المصرية في كافة القطاعات - متضمنة قطاع الدواء - للوصول إلى ١٠٠ مليار دولار.
 

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