"العمل" تعتزم تنفيذ 655 دورة تدريبية في المحافظات

أكدت وزارة العمل في بيان لها اليوم الاثنين على أنها تستهدف تنفيذ 655 دورة تدريب مهني خلال الخطة التدريبية الجديدة لعام 2023-2024، وذلك عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة المملوكة للوزارة ،والمتواجدة في كافة المحافظات، لتأهيل الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل،بعد أن حققت 502 دورة تدريبية خلال العام 2022-2023 ، ونجحت في تخريج الآلاف من الشباب مؤهلين للعمل في 16 مهنة مطلوبة لسوق العمل الحالي ..وقالت الوزارة أنها تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لإطلاق 9 عربات تدريب متنقلة جديدة لتعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك"..وبحسب البيان دعا وزير العمل حسن شحاتة كافة المديريات بالمحافظات تكثيف الجهود لإنجاح خطة التدريب المهني الجديدة ،والإعلان عن عمليات التدريب على أوسع نطاق لجذب الشباب نحو الإقبال على التدريب وتأهيل نفسه لسوق العمل تماشياً مع خطة الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية المهارات، وربطها بإحتياجات سوق العمل..كما دعا الشباب إلى التقديم في هذه الدورات لتأهيل نفسه لسوق العمل ،والإستفادة من الخدمات التدريبية التي تقدمها الوزارة في هذا المجال ،وسرعة التقديم للتدريب على المهنة التي تناسبه ،والموجود تفاصيلها على موقع الوزارة.

وبحسب البيان فإن خطط التدريب المهني التي تُنفذها وزارة العمل ،وتجهيز وحدات التدريب الثابتة والمُتنقلة ،يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة،ثم صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع "للوزارة" ،الذي أنفق منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الأن 175 مليونًا و421 ألف جنيه،على منظومة "التدريب والتأهيل"،ليستمر فى دوره الإستراتيجى كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،بتمويل مراكز التدريب،وكافة البرامج،والأنشطة التدريبية الأخرى مع شركاء التنمية والعمل،وليتسع دوره فى الفترة المقبلة فى دعم تدريب ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى ..

وجاء في البيان أن عدد وحدات ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة،والمنتشرة على مستوى الجمهورية حتى الأن ،يبلغ 75 مركزاً،منها 38 مركز ثابت،و10 وحدات تدريبية ثابتة،و27 وحدة تدريب متنقلة،وأن مدة التدريب تتراوح من 60 الى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة،و يمكن للشباب الإلتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر مديريات العمل بالمحافظات، ومقرات مراكز التدريب المهنى "الموضحة بموقع الوزارة الرسمي"، للتسجيل بالدورات التدريبية ،وأنه يتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات..وتشترط "الوزارة" فى "الحصول على دورات التدريب أن يكون السن من 18 الى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى ، مع إجراء إختبار توجيه مهنى لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات،ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم،ويحصل بعد اجتياز الاختبارات العملية و النظرية في نهاية الدورة على شهادة إتمام معتمدة من مديرية العمل،وللمتفوقين جوائز تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة ..