قريبًا.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة رياح خليج السويس

أكد الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن بدء الاستعداد التشغيل التجريبي لمحطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجا وات خلال الشهر المقبل.

وأضاف من المزمع بدء التشغيل التجاري للمحطة ديسمبر المقبل وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة والتوسعة فى مشروعات الطاقة المتجددة، مما يضيف طاقة كهربائية تتجاوز ١١٨٠ ميجا وات ساعة سنويا، وأشار أن إجمالي تكلفة المحطة الاستثمارية بلغت نحو ٢٢٠ مليون يورو، موضحا أن المحطة مملوكة لهيئة الطاقة المتجددة وتم تمويلها من خلال تحالف مؤسسات تمويل أوربية ضمت، بنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والمفوضية الأوربية، في خطوة تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وأيضا جاذبية قطاع الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي ذات السياق يبدأ قطاع الكهرباء تشغيل مشروعين لإنتاج الطاقة النظيفة من الشمس والرياح هذا العام بقدرات تبلغ حوالى 300 ميجاوات منها 50 ميجاوات شمسية بالزعفرانة ضمن خطة مصر الطموحة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات هذا العام وتعظيم الاستفادة منها فى تحلية المياه ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.



وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إن مصر تعمل بكل قوة في مجال استغلال الطاقات المتجددة خاصة وأنها تتوفر لديها البنية الأساسية الكاملة لاستغلال هذه الطاقات حيث تمتلك شبكه نقل كهرباء قوية بالإضافة إلى قدرات التوليد المتاحة وقد بدأنا في مصر استخدام خليط الهيدروجين كوقود بديل في محطات توليد الكهرباء في محطه العريش بنسبه 5% سيتم رفعها إلى 30% لتصل إلى 100% في المستقبل وقد تم اصدار الاستراتيجية الوطنيه للهيدروجين الأخضر اصدار الخطه التنفيذيه لها وتتضمن عدة سنريهات كلها تعتمد على الطاقة المتجددة.

أكد الوزير أن مصر تستهدف توفير 44 ألف فرصة عمل للشباب في مشروعات الهيدروجين الأخضر حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع 9 مستثمرين باستثمارات 83 مليار و600 مليون دولار لإنتاج 100 ألف ميجا وات من الطاقات المتجددة توفر 37 مليون طن من الانبعاثات الضارة بالبيئة وأن الإنتاج المصري سيكون الأقل تكلفة على مستوى العالم حيث ستبلغ تكلفه الكيلو وات 2 دولار و68 سنت تنخفض إلى دولار وسبعه سنت في المراحل المتقدمة وأن هناك تعاون مع الشركات العالمية لتنفيذ العديد من المشروعات المستقبلية وتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى التصدير مؤكدًا على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال وأن الهيدروجين الأخضر يحظى باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدا للطاقة، مشيرا الى الإهتمام الذى توليه الحكومة ممثلة فى قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية الاهتمام بالتقدم والاستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية.

أوضح الخياط أن الهيئة تقترب من الانتهاء من أعمال تنفيذ محطة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 50 م.و. بمنطقة الزعفرانة، والمنتظر بدء تشغيلها قريبا والبالغ إجمالي استثماراته حوالي 700 مليون جنيه.و تقدم أعمال تركيبات مشروع طاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، والمنتظر تشغيله في النصف الثاني من هذا العام.

أشار إلى أنه في إطار الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة مع القطاع الحكومي، شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3،5 مليار دولار، ضعف نظيرتها عام 2020. منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.مشيرا إلى أن أحدث الدراسات العالميه أكدت إمكانية أن يصل الانتاج المصرى مليون ميجا وات من طاقتي الشمس والرياح منها 350 ألف ميجا وات من الرياح و650 ألف ميجا وات من الشمس وفقا لمعدلات وسرعات الرياح وساعات وقوة الإشعاع وسطوع الشمس في مختلف أنحاء الجمهورية.