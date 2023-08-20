هاني شنودة يحيى حفلا بالإسكندرية

يحيى الموسيقار هاني شنودة، حفلا موسيقيا جديدا، في الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 22 أغسطس الجاري، بالقاعة الكبرى في مكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته العشرين.

يقدم الموسيقار هاني شنودة مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية على آلة البيانو، من المقطوعات الشهيرة القديمة والحديثة، بالإضافة إلى باقة من الموسيقى التصويرية لبعض الأفلام السينمائية منها: "المشبوه، وغريب في بيتي، والحريف، وشمس الزناتي" وغيرها.

وكان الموسيقار هاني شنودة، قدم فاصل موسيقيا في حفل افتتاح الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، بدار الأوبرا المصرية في التاسع والعشرين من يوليو الماضي، والتي حملت اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاء وتقديرا بمسيرته الفنية، حيث قدم خلاله مجموعة متنوعة من الموسيقى التصويرية لأفلام عادل إمام كان من بينها: "شمس الزناتي، والمشبوه".

يعد الموسيقيار هاني شنودة، واحد من أبرز الملحنين والموزعين في الوطن العربي، وصاحب مسيرة حافلة باكتشاف المواهب الموسيقية، حيث أسس فرقة "المصريين" التي غيرت الموسيقى في مصر وللأبد وقدم خلالها مجموعة متنوعة من الألبومات، بالإضافة إلى إعداد باقة متنوعة من الموسيقى التصويرية لعديد من الأفلام السينمائية.

وقد كرم الموسيقار هاني شنودة فى حفل استثنائى بالمملكة العربية السعودية في مايو الماضي، تحت عنوان "ليلة فى حب مصر"، وأحيا الحفل عدد كبير من نجوم الغناء الذي تعاون معهم من بينهم: عمرو دياب، وأنغام، ومي فاروق، ومصطفى حجاج، ومحمد منير، وغيرهم.

