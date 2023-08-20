السجن 3 سنوات لمتهم ببيع المخدرات عبر الإنترنت بعابدين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالحميد همام، عاطلا بالسجن 3 سنوات، في اتهامه ببيع المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لعملائه في منطقة عابدين.

وكشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة، عن أن المتهم يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة بمحيط منطقة عابدين، وأقر بارتكاب الواقعة وأكد أنه يتواصل مع عملائه وبيعها عن طريقة شبكات التواصل الاجتماعي.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديده وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وزنت 4.5 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو، وزنت 3 كيلوجرامات، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.