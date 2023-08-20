انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى قرى ومراكز شمال سيناء

انطلقت اليوم بمحافظة شمال سيناء الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك على مستوى مراكز ومدن محافظة شمال سيناء لتطعيم الأطفال من سن يوم وحتى 10 سنوات.

وأكد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن التطعيم متوفر بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء المختلفة.

وأضاف شوكة، أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية وهو عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقئ الطفل أو لفظ التطعيم، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة حتى يوم 23 اغسطس الجاري

وتابع وكيل وزارة الصحة أن المستهدف 105922 طفلا، وتقوم بالتطعيم 470 فرقة تجوب انحاء المحافظة وتم توفير التطعيم في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات.



وقال الدكتور أسامة سالم مدير إدارة الطب الوقائى ان الفرق تتنقل بكافة الأماكن داخل المدن وقرى المحافظة، مع تنقل فرق التوعية بالحملة ودعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الحملة المحدودة للتطعيم، لافتا أن الهدف المرجو من الحملة هو الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أى فيروس وافد من أى دولة بها المرض.

وأشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي انه تم تنفيذ خطة إعلامية مشتركة لتحريك المجتمع للمشاركة إيجابيا في إنجاح الحملة عن طريق اللافتات في الميادين والشوارع وفى أماكن التجمعات، وعقد ندوات التوعية في المصالح وأماكن التجمعات لتوضيح أهمية الحملة والتطعيم ومخاطر شلل الأطفال مشيرا إلى مشاركة فريق العمل بالهلال الأحمر المصري ودوره المثمر في إنجاح الحملات القومية .

