25 أغسطس.. انطلاق مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في الثامنة من مساء الجمعة، الموافق 25 أغسطس الجاري، فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدُولي للموسيقى والغناء، والذي يستمر حتى الخميس 7 سبتمبر 2023، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء والإنشاد.

يمثل مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، أحد خطوات الوزارة لتنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية، بوصول المنتج الثقافي إلى كافة فئات المجتمع، إلى جانب تقديم الفنون الجادة التى تُساهم في الحفاظ على الهوية"، وأكدت أن المهرجان يضم نخبة مختارة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، إلى جانب عدد من الفرق الموسيقية والغنائية، حيث يشهد المهرجان إقامة 45 حفلًا فنيًا.

وقال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، ستمثل نقلة نوعية في تاريخ المهرجان، وذلك بعد تطويره بدعم كبير من وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، ليتسع لأشكال وألوان موسيقية متعددة، تهدف إلى انعكاس رحابة الموسيقى، وتلاقيها مع كافة الأذواق والثقافات والشرائح العمرية المختلفة.

ويهدف مهرجان القلعة إلى تقديم حالة فنية وموسيقية متنوعة، تقدم كافة الإنتاجات الموسيقية والاتجاهات الغنائية مثل: الموسيقى المستقلة، والموسيقى الروحية، متمثلة في الإنشاد الديني والموسيقى الصوفية، بالإضافة إلى "موسيقى الچاز العالمية" بتجاربها المختلفة، وحفلات الموسيقى الكلاسيكية، وموسيقى البوب المصرية الحديثة، متمثلة في عدد من نجوم حقبة التسعينيات، بجانب الموسيقى الشعبية المصرية، كذلك لن نغفل التجارب الموسيقية التي تُمثل مشاريع فنية ذات خصوصية تجريبية بجانب الموسيقى الشرقية المصرية بنجومها الكبار .

يفتتح برنامج فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 31، بتكريم عدد من الشخصيات لها إسهامات إيجابية بمجال العمل، يليه حفل الفنان مدحت صالح، والفنانة فايا يونان.

كما تضم الفعاليات التي تقام على مدار 14 يومًا حفلات: "نادية مصطفى، وهاني شاكر، وسيمون، وهشام عباس، ومنى بوركهارد، ومصطفى حجاج، ومصطفى شوقي، وغالية بن علي، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمد الموجي، وعلي الحجار، وكورال كلية التربية الموسيقية، وعزيز مرقة، وسعيد الأرتيست، وليد توفيق، وهشام خرما، ولينا شاماميان، والمنشد أحمد العمري، والشيخ ياسين التهامي، وعبير نعمة مع الفنان محمد محسن، بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا، بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، كورال مركز تنمية المواهب".

ويختتم المهرجان فعالياته بحفل الموسيقار عمر خيرت، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو ناير ناجي.