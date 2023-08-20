جامعة جنوب الوادي تشارك في ندوة حول التوعية البيئية للنهوض بالمجتمع

شاركت اليوم جامعة جنوب الوادي برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، في ندوة تثقيفية بعنوان “التوعية البيئية للنهوض بالمجتمع و الحفاظ عليه”.

جاء ذلك بتنظيم من المجلس الوطني للشباب بالتعاون مع ادارة شئون البيئة ووحدة السكان بديوان عام محافظة قنا برعاية محافظة قنا ووزارة البيئة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية وجامعة جنوب الوادي و المعهد العالي للخدمة الاجتماعية .

شارك الدكتور عبد الحق سيد القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية ممثلا للجامعة وقد تم ابراز دور الجامعة في توعية الشباب بالقضايا البيئية من خلال انشطتها المختلفة طوال العام.