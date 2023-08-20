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الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة جنوب الوادي تشارك في ندوة حول التوعية البيئية للنهوض بالمجتمع

ندوة تثقيفية بجامعة
ندوة تثقيفية بجامعة جنوب الوادي
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شاركت اليوم جامعة جنوب الوادي برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي،  في ندوة تثقيفية بعنوان “التوعية البيئية للنهوض بالمجتمع و الحفاظ عليه”.

جاء ذلك بتنظيم من المجلس الوطني للشباب بالتعاون مع ادارة شئون البيئة ووحدة السكان بديوان عام  محافظة قنا برعاية محافظة قنا ووزارة البيئة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية وجامعة جنوب الوادي و المعهد العالي للخدمة الاجتماعية .
شارك الدكتور عبد الحق سيد القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية ممثلا  للجامعة وقد تم ابراز دور الجامعة في توعية الشباب  بالقضايا البيئية من خلال انشطتها المختلفة  طوال العام.

التنمية المحلية المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الندوة التثقيفية ندوة تثقيفية جامعة جنوب الوادي