سويلم يتابع الخطوات التنفيذية للتحول إلى الري الحديث فى مزارع قصب السكر والنخيل

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية للتحول لإستخدام نظم الرى الحديث فى مزارع قصب السكر بالصعيد ، والتحول لنظم الرى الحديث فى زراعة المحاصيل بواحة سيوة .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع إجراءات تطوير المساقى من خلال تحويلها لمواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشيا مع سياسة الدولة نحو التوسع فى إستخدام الطاقة المتجددة الصديقة البيئة .

كما إستعرض إجراءات التحول لنظم الرى الحديث فى زراعة المحاصيل والنخيل واشجار الزيتون بواحة سيوة وخاصة فى زمامات الآبار العميقة ال ١٢ التى قامت الوزارة بحفرها فى إطار مشروع تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة .

وصرح الدكتور سويلم أنه وفى إطار توجه الدولة نحو تعظيم الإستفادة من مواردها المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الري الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادى للمزارعين .. فقد قامت وزارة الموارد المائية والرى بوضع إستراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث (الرى بالتنقيط) في البساتين ومزارع قصب السكر بالصعيد طبقاً لمعايير وجدول زمنى للتنفيذ بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة ، بمساحة ٣٢٥ ألف فدان منزرعة بقصب السكر و ٧٥٠ ألف فدان من البساتين ، مع الإستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية ، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال إستخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية .

وأضاف أن الوزارة حريصة على التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة - وخاصة مصانع إنتاج السكر من قصب السكر - لتحفيز مزارعى قصب السكر بالصعيد للتحول لنظم الرى الحديث .

كما تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة تجريبية على ترعة بلوخر بمحافظة أسوان تم خلالها إنشاء روابط مستخدمى المياه على مساقى الجرون وال ٢٣ بزمام ترعة بلوخر ، وإجراء عدد من الندوات التدريبية على تشغيل وصيانة شبكات الرى الحديث لضمان إستدامة أنظمة الرى الحديث بعد تنفيذها ، كما تم طرح أعمال تنفيذ محطات الرى بالطاقة الشمسية ومنظومة الفلاتر والتسميد والخطوط الرئيسية والفرعية وشبكات الرى الحديث ، وتم الانتهاء من جميع مراحل التقييم والإسناد وسيتم البدء فى التنفيذ يوم الاثنين الموافق ٢١ أغسطس ، كما يجرى عمل قياسات ما قبل تنفيذ أعمال التطوير والرى الحديث لقياس مؤشرات زيادة كفاءة إستخدام مياه الرى ومدى الخفض فى تكاليف الأسمدة المستخدمة والزيادة فى جودة وإنتاجية محصول قصب السكر لكل فدان كنتيجة للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور عاطف نصار مستشار الوزير لتطوير الرى والرى الحديث ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى .

