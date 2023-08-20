حسين لبيب يصدر بيانًا بعد تقدم مجلس الزمالك باستقالة جماعية

أصدر حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بيانًا، بعد تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، باستقالة جماعية من إدارة النادي.

وجاء بيان حسين لبيب على النحو التالي: «الزمالك أولا.. جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب

وصلا بما تحدثت به إليكم وتعاهدنا عليه أن نعمل معا على استعادة النادي إلى الطريق الصحيح بأسلوب مدروس وخطوات واعية اختلف معنا فيه البعض بدافع من وحماسهم وغيرتهم الشديدة على النادي».

وتابع: «ولا يسعنا في هذا التوقيت سوى أن أشارككم التعبير والارتياح بعد أن رحل عن النادي من كانوا غير أهل لإدارته فتردي النادي على يديهم وبسوء إدارتهم وأوشك على الانهيار في كافة المجالات.. وبعيدًا عن الظروف والأسباب التي مكنت هؤلاء من مقاليد الأمور حيث تم إهدائه إليهم واختطافه على يديهم في غفله لن تتكرر».

وأضاف: «وفي هذه اللحظة الفارقة في تاريخ نادينا الحبيب.. فإننا نتطلع إلى مستقبل أفضل وأكرر ما أكدته مرارًا من ثقتي في وعي وحكمة قيادات وأجهزة الدولة وأن النادي لن يتكرر إهدائه ولا اختطافه وإنما سوف يعود أمره حتما إلى المخلصين من أبنائه الذين حملوا اسمه ورفعوا رايته وما أكثرهم ».

واختتم: «وهم بفضل الله وتكاتف ودعم الجميع قادرون على العبور بالنادي من كبوته التي طالت والوصول به إلى حيث المكانة التي تليق به وبأعضائه وجماهيره العظيمة.. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر».