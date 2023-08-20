ننشر نص كلمة قداسة البابا تواضروس الثاني في حفل عشاء البرلمان المجري

ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كلمة في العشاء الذي أقيم على شرف قداسته مساء أمس.

وإلى نص الكلمة

"أنا سعيد للغاية بهذه الزيارة، وأتحدث بالنيابة عن نفسي وعن الوفد القبطي، عندما تلقيت الدعوة كنت سعيدًا للغاية. كان من المفترض أن آتي من قبل ولكن فيروس كوڤيد عطل هذه الأمر، ويبدو أن الله أراد أن يكون هذا هو توقيت الزيارة. سعيد بالعلاقة بين مصر والمجر.

وتابع بابا الاسكندرية أتذكر أثناء دراستي في الجامعة في الإسكندرية، كنت أركب قطار يسمى المجري، وصار لقب "المجري" لدينا في مصر مرادف لكلمة "السريع".

أيضا قرأت عن المجر وعرفت أن كلمة صوبة مأخوذة من اللغة المجرية ومعناها "الحجرة الدافئة"، وهو النظام الذي ساهم في زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.

جئنا من مصر للمشاركة في الاحتفال بالقديس اشتيڤن غدًا، وهو احتفال بالمحبة والقداسة والتاريخ، هذا الاحتفال بالمجر، ولكن على المستوى الشخصي

احتفل بأول يوم أدخل فيه الدير من ٣٧ سنة، دخلت دير الأنبا بيشوي وهو واحد من أكبر الأديرة في مصر.

أؤمن أن العلاقات الروحية يمكن حسبانها من القوة الناعمة. الرئيس السيسي بدأ منذ سبع سنوات في بناء عاصمة إدارية جديدة، وبدأها ببناء كنيسة ومسجد، قبل أن يبني أي مبانٍ أخرى، بدأ بالكنيسة والمسجد، وهو بذلك بدأ البداية الروحية.

واختتم الكلمة وقال أكرر شكري ومحبتي لهذه الزيارة وللترحيب الحار وسعيد بكل الحضور وأصلي دائمًا أن يديم الله علينا المحبة، فالإنسان دون محبة لا يكون إنسانًا".