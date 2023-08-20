تعرف على قيمة المستحقات المتأخرة لنجم الزمالك بالموسم المنقضي

قال أحمد دعبس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المستقيل منذ ساعات قليلة، أن مستحقات أحمد سيد زيزو المتأخرة لهذا الموسم فقط تصل إلي 10 مليون جنيه.

وأوضح دعبس أن الحجز على أرصدة الزمالك في البنوك هو سبب تأخر مجلس الإدارة في صرف مستحقات اللاعبين.

ويدرس أحمد سيد زيزو الرحيل عن الزمالك للسعودية في ظل تأخر مستحقاته المتأخرة، وتلقيه عروض مالية قوية أبرزها من الشباب السعودي.

ويعود لاعبو الزمالك لاستئناف التدريبات أول سبتمبر المقبل، استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الفارس الأبيض في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وينتظر الزمالك في الموسم الجديد المشاركة في الدوري الممتاز، وسوبر النخبة بالإمارات بمشاركة 4 فرق، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس مصر عن النسخة الماضية التي وصل فيها الزمالك لنصف النهائي، وكأس مصر عن النسخة الجديدة للموسم الجديد.

يقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.ِ