«إرادة» و«بوسطة» تطلقان خدمة «بوسطة كابيتال» لتمويل المتاجر الإلكترونية

أعلنت شركتا "إرادة" و"بوسطة" عن تدشين خدمة "بوسطة كابيتال"، وهي مبادرة تهدف إلى دعم وتمويل وتمكين أصحاب المتاجر الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة في مصر باستخدام التكنولوجيا المالية. هذه الخدمة تمثل الخطوة الأولى من نوعها في مصر، حيث تسعى لتوفير التمويل المصمم خصيصًا لتلبية احتياجات أصحاب المتاجر الإلكترونية.

يمكن للمتاجر الصغيرة الاستفادة من هذا التمويل لتطوير مشاريعهم وزيادة حجم المبيعات والأرباح، مما يسهم في نمو القطاع التجاري الإلكتروني في مصر.

تتميز خدمة "بوسطة كابيتال" بتوفير تمويل سريع وفعّال بدون إجراءات معقدة، حيث يتم تقديم التمويل بناءً على بعض المتطلبات الورقية البسيطة.

بالإضافة إلى ذلك، بعد سداد التمويل الأول بنجاح، يمكن للعملاء طلب تمويل جديد بقيمة أعلى، مما يوفر مرونة ودعمًا مستمرًا لنمو أعمالهم.

عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة "إرادة" لتمويل المشروعات متناهية الصغر، أكد على أهمية هذا التعاون لدعم الشباب الواعد وأصحاب المشروعات المتناهية الصغر، وتحقيق استراتيجية مصر ٢٠٣٠ للشمول المالي وخلق فرص العمل والدخل لهم.

من جهته، أشار محمد عزت، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "بوسطة"، إلى أهمية هذه الخدمة في دعم عملائهم في عالم التجارة الإلكترونية وتحقيق أهدافهم التجارية وزيادة أرباحهم.

