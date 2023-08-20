الأندية الأوروبية تبحث تدعيم صفوفها مبكرًا بسبب كثرة إصابات النجوم

لعنة الإصابات في الفترة الأخيرة، أصبحت محور اهتمام رؤساء الأندية حول العالم خاصة في أوروبا، بعد تعرض أكثر من نجم مؤخرًا لإصابة تبعده عن الملاعب لمدة طويلة، ما يدفع المدربين لطلب التعاقد مع البديل المناسب في أقرب وقت ممكن قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي الحالي كحد أدنى، وفي الميركاتو الشتوي المقبل كحد أقصى.

كما باتت الإصابة بالقطع في الرباط الصليبي للركبة، خطرًا يهدد اللاعبين في الملاعب المختلفة، وأصبحت فيروسًا انتشر بسرعة البرق بين النجوم حول العالم لاسيما في القارة العجوز، وذلك لإصابة أكثر من لاعب خلال أشهر وأيام قليلة بواحدة من أكثر كوابيس محترف الساحرة المستديرة، لتبحث الأندية عن لاعبين بعدما اجتاحت لعنة الإصابة بالرباط الصليبي الملاعب خاصة في الدوريات الخمس الكبرى، مما يحرم الأندية من نجومها في بداية الموسم الجديد 2023-2024، الذي بدأ للتو في أكثر من بلد، الأمر الذي يدفع أكثر من ناد للبحث عن بديل قوي قبل غلق سوق الانتقالات الحالي، وبالتالي لتعويض غياب اللاعب المصاب بقطع في الرباط الصليبي، الذي يبتعد عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر وحتى 9 أشهر، ما يعني أن اللاعب لن يشارك مع فريقه طوال الموسم الجديد، وقد يدفع النادي حينها مبالغ طائلة لسد خانة غياب نجمه، كما قد يجلب صفقة ليست بالمستوى المرجو قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري.

كورتوا

كورتوا

ويأتي على رأس اللاعبين المصابين بالرباط الصليبي مؤخرًا، هو البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الأساسي، وأحد أفضل الحراس على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، حيث أصيب خلال تدريبات الملكي قبل خوض الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإسباني ضد أتلتيك بلباو، ليضطر للخضوع لعملية جراحية للتخلص من إصابته ويغيب لمدة لا تقل عن 8 أشهر حسبما أعلن النادي، ما أجبر إدارة الميرينجي برئاسة فلورنتينو بيريز، على البحث عن حارس بديل في الصيف الحالي قبل دخول الموسم الجديد بالحارس الأوكراني أندريه لونين فقط، ليتعاقد الريال مع الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي لتعويض غياب كورتوا الطويل، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

ميليتاو

ميليتاو

وبعد تعرض كورتوا لإصابة الرباط الصليبي بأيام قليلة، تلقى ريال مدريد صدمة ثانية بإصابة مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو ليتأكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري، ما يضع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مأزق كبير خلال مباريات الفريق المقبلة، خاصة في ظل الإصابات المتكررة على مستوى لاعبي الخط الدفاعي مثل دافيد ألابا وفيرلاند ميندي وداني كارفخال، ليتبقى ثنائي آخر هما، أنطونيو روديجير وناتشو فيرنانديز، ليصبح الريال من أكثر أندية العالم في الفترة الأخيرة تأثرًا بجائحة الإصابة بالرباط الصليبي ومن أكبر ضحاياه.

مينجز

أستون فيلا

ويعاني فريق أستون فيلا الإنجليزي، بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، من لعنة الإصابة بالرباط الصليبي، الذي حرمه من خدمات من لاعبيه الأساسيين، هما: المدافع تايرون مينجز، وصانع الألعاب الأرجنتيني إيمليانو بوينديا، وذلك أثناء وقبل مباراة نيوكاسل يونايتد التي جمعت الفريقين في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، والتي خسرها الفيلانز بخماسية مقابل هدف، ليتجرع النادي البريطاني من مرارة كأس الإصابة اللعينة وفقدان أهم العناصر الأساسية في الفريق مثل ريال مدريد.

صفقة أرسنال الجديدة أحدث الضحايا

وصار المدافع الهولندي يوريان تيمبر، لاعب أرسنال الإنجليزي، أحدث ضحايا الإصابة الخطيرة، حيث أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراة فريقه ضد نوتنجهام فورست في الجولة الأولى من البريميرليج، تحديدًا في نهاية الشوط الأول من اللقاء، حيث سقط على أرضية الملعب ثم نهض ولعب آخر دقيقة وانتهى الشوط، وبدأ الشوط الثاني، لكنه بعد ٥ دقائق فقط تعرض لضربة مرة أخرى، غادر بها أرض الميدان.

تيمبر

ليخضع تيمبر لعملية جراحية بعد أول لقاء مع فريقه الجديد، الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي بعقد يمتد حتى صيف 2028.

حجازي

وبعيدًا عن القارة العجوز، تعرض مدافع المنتخب الوطني أحمد حجازي، المحترف ضمن صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، خلال مباراة فريقه ضد الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة دوري روشن (الدوري السعودي) في الموسم المنقضي 2022-2023، وذلك في شهر مايو الماضي، وأجرى عملية جراحية ناجحة للتخلص من إصابته، ليتفاجئ بقرار من مسئولي إدارة العميد، باتخاذ قرار فسخ التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ بسبب غيابه عن الفريق لمدة لن تقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى تخوف الإدارة من تكرار إصابات حجازي لتعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي 3 مرات، وهو ما يهدد عودة اللاعب لمستواه المعهود من جديد.

أحمد حجازي

وبالتالي طلب البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد السعودي من إدارة النادي، ضم مدافع أجنبي ورحيل حجازي، قبل غلق سوق الانتقالات الجاري، وذلك بحسب صحيفة «سبورت» السعودية، التي أفادت بأن إدارة نادي اتحاد جدة والمدير الفني نونو سانتو، وافقوا على رحيل حجازي عن صفوف النمور؛ لفتح المجال للتعاقد مع مدافع جديد لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.