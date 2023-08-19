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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب صدمته سيارة في البحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقى شاب مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم  بالطريق الصحراوي بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مأمور قسم شرطة غرب النوبارية، إخطارًا يفيد استقبال المستشفى جثة شاب صدمته سيارة نقل بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز،  وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى " عبد العزيز عيسي عبد العزيز"، 23 عامًا، مقيم المرج.

كشفت التحريات الأولية، أن السبب وراء الحادث تصادم سيارة نصف نقل بشجرة ومنزل بالطريق الصحراوي أسفر عن وفاة الشاب، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث

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