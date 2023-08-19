إنفوجرافيك.. أسعار شرائح الكهرباء 2023 ورسوم خدمة العملاء

أكدت وزارة الكهرباء أن فاتورة الكهرباء ستظل كما هي طبقا للأسعار القديمة حتى نهاية العام، ومع أول يناير 2024 سيتم تطبيق الزيادة التى سيتم تحصيلها فى شهر فبراير 2024.

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات سعرها 48 قرشًا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات وسعرها 58 قرشًا.

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات وسعرها 77 قرشًا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات وسعرها 106 قروش.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات وسعرها 128 قرشًا.

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات سعرها 140 قرشًا.

الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 سعرها 145 قرشًا.

رسوم خدمة العملاء

الشريحة الأولى: خدمة العملاء كما هي جنيه واحد.

الشريحة الثانية: خدمة العملاء كما هي جنيهان.

الشريحة الثالثة: خدمة العملاء كما هي 6 جنيهات.

الشريحة الرابعة: خدمة العملاء كما هي 11 جنيها.

الشريحة الخامسة: خدمة العملاء كما هي 15 جنيهًا.

الشريحة السادسة: خدمة العملاء كما هي 25 جنيها.

الشريحة السابعة: خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا، ومن صفر إلى أكثر من 1000 خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا.