محافظ المنوفية يستقبل الحاجة نفيسة بعد تبرعها بقطعة أرض لإقامة وحدة إسعاف

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، اليوم السبت، الحاجة نفيسة عبد الله أبو شنب، ابنة قرية بتبس بمركز شبين الكوم، والتى قامت بالتبرع بقطعة أرض بمساحة إجمالية 240 متر لإقامة مشروعات خدمية لصالح أهالى قريتها.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير للحاجة نفيسة، داعيا الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتها مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة والوقوف صفاً واحداً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث من المقرر أن يتم إنشاء وحدة إسعاف ومبانى خدمية بقطعة الأرض التي تم التبرع بها للمساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي القرية .

خلال اللقاء، أكد محافظ المنوفية أن تلك النماذج تعد مثالاً مشرفاً لأهالى وأبناء المحافظة ويحتذى به في خدمة وتنمية المجتمع.

وأعربت الحاجة نفيسة عن سعادتها البالغة بلقاء المحافظ ، مشيرة إلى أن هذه الأعمال خالصة لوجه الله ولخدمة أهالى قريتها، كما أشادت بحجم المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.