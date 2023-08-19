الحبس عامين لتشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية

قضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم السبت ، بالحبس عامين ضد تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب “ توصيل الأسلاك ”، وأقروا بارتكاب (5) وقائع سرقة وبتصرفهم فى الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية، له معلومات جنائيةتم ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموا أحدهم بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.