الحرية للفنون الشعبية تدشن عروض المبادرة الصيفية لقصور الثقافة بجمصة

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى فعاليات العروض الفنية التي ضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، على مسرح شاطئ جمصة ضمن البرنامج الذي تقدم خلاله عددا كبيرا من الفعاليات والعروض الفنية بعدة محافظات ساحلية وتلقى إقبالا كبيرا من الجمهور.

وقدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد، باقة من الاستعراضات والتابلوهات منها "بنات بحري، التنورة، الصيادين، حلاوة شمسنا إهداء للاستعراضي محمود رضا، صولوا إسكندراني، فلاحي، الزفه، تحيا مصر"، وذلك ضمن البرنامج الفني بالمبادرة والمقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي.

جاء الحفل بحضور عمرو فرج رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، والمهندس أيمن عزت رئيس مجلس مدينة جمصة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة، على أن تستمر العروض على مدار 15 يوما متتاليا حتى الأربعاء 30 أغسطس الحالي.

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