النيابة تصرح بدفن ضحايا انقلاب سيارة زفاف في ترعة منشأة القناطر

تباشر النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة، التحقيقات حول مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى في ترعة الرياح الناصري بقرية ذات الكوم طريق نكلا بعد نزلة الحسنين بمنشأة القناطر.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن جثتي المتوفيين واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسؤالهم.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها إنقلاب سيارة ملاكي بترعة الرياح الناصري بقرية ذات الكوم طريق نكلا بعد نزلة الحسنين بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي خلال حفل زفاف اختلت عجلة القيادة بيد السائق بسبب رعونته وقيامه بحركات استعراضية مما تسبب في إنقلاب السيارة في مياه الرياح الناصري، ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وجري نقل المتوفيسن إلي ثلاجة مستشفي مبارك المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.