ads
السبت 19 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اليوم.. طلاب الثانوية العامة «دور ثان» يؤدون امتحاني العربي والدين

الثانوية العامة
الثانوية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2022، “دور ثان”، اليوم السبت، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة - شعبة عامة امتحان اللغة العربية فترة أولى، وامتحان الدين فترة ثانية.

واستعدت المديريات التعليمية بالمحافظات بتشكيل غرف العمليات للتواصل مع الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذا تجهيز استراحات المراقبين تمهيدا لانطلاق الامتحانات.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٣، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣.

الثانوية العامة امتحان اللغة العربية امتحانات الدور الثاني طلاب الثانوية العامة