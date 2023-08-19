اليوم.. طلاب الثانوية العامة «دور ثان» يؤدون امتحاني العربي والدين

ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2022، “دور ثان”، اليوم السبت، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة - شعبة عامة امتحان اللغة العربية فترة أولى، وامتحان الدين فترة ثانية.

واستعدت المديريات التعليمية بالمحافظات بتشكيل غرف العمليات للتواصل مع الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذا تجهيز استراحات المراقبين تمهيدا لانطلاق الامتحانات.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٣، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣.