مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في انقلاب تروسيكل بالصف

لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب 4 آخرين في حادث انقلاب دراجة نارية تروسيكل أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين أعلى الطريق الإقليمي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة دراجة نارية تروسيكل يستقله عمال اختلت عجلة القيادة أثناء مفاداة حفرة مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب التروسيكل نتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.