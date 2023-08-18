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السبت 19 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير التنمية المحلية يفتتح مشروعات خدمية بالقليوبية غدا

اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية
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يتفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية غدا السبت عدد من المشروعات بمدن بنها والقناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمة ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي .

يستقبل وزير التنمية المحلية،  اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وسكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن والأحياء والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

 وستكون البداية فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بديوان عام المحافظة لافتتاح الشبكة الوطنية للطواري والسلامة العامة .

كما يتفقد أعمال تطوير الديوان والمركز التكنولوجي وافتتاح معرض أيادي مصر بكورنيش النيل وتفقد ممشي اهل مصر وشارع فريد ندا وافتتاح مشروع النقل الداخلي ب٣٠ أتوبيس وافتتاح مجزر كفر سعد وافتتاح طريق الحادثة ابو الغيط الباسوسيه والسوق الحضاري والمحطه الوسيطه بالقناطر الخيرية وكوبري عرابي بشبرا الخيمة.

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية غدا السبت عدد من المشروعات بمدن بنها والقناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمة ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي احتفالات المحافظة بالعيد القومي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية