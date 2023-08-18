«الصحة العالمية»: 1.4 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و2300 وفاة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإبلاغ عن أكثر من ١.٤ مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأكثر من ٢٣٠٠ حالة وفاة، في المناطق الست للمنظمة في الفترة من ١٧ يوليو الى ١٣ أغسطس وذلك بزيادة قدرها ٦٣٪ للإصابات، وانخفاض بنسبة ٥٦٪ للوفيات، مقارنة بالأيام الثمانى والعشرين السابقة.

وقالت المنظمة، في آخر تحديث لها أصدرته أمس الجمعة في جنيف، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من ٧٦٩ مليون حالة مؤكدة، وأكثر من ٦.٩ مليون حالة وفاة على مستوى العالم، وذلك منذ بدء الوباء، ولفتت إلى أن ٤ مناطق تابعة لمنظمة الصحة أبلغت عن انخفاض في عدد الحالات والوفيات على حد سواء، بينما أبلغ إقليم غرب المحيط الهادئ عن زيادة في الحالات وانخفاض في الوفيات.