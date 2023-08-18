أحمد زايد رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد زايد مبروك، رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بنين بالقاهرة.

وقرر “داوود” تكليف الدكتور صبري إبراهيم عبد العال، رئيسًا لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية تفهنا الأشراف، والدكتور محمد حسني عبد الهادي الجمل، رئيسًا لقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بدمياط.

كما أصدر داوود قرارا بتكليف الدكتور عماد سعيد عبد الهادي، رئيسًا لقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة بنين القاهرة، والدكتور عبد المنعم السعيد عناني، رئيسًا لقسم الحيوان الزراعي والنيماتودا بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.