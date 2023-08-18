تراجع أسعار البيض والدواجن.. السيد: 15 جنيهًا انخفاضا بسعر الكيلو.. وطبق البيض بـ 104 جنيهات.. "الفلاحين" واتحاد المنتجين: السر في الأعلاف

شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية انخفاضا خلال الفترة الحالية، حيث تراجع سعر كيلو الفراخ نحو 15 جنيها في الكيلو، والبيض بقيمة 5 جنيهات في الكرتونة.

بلغ سعر الدواجن في المزرعة نحو 60 جنيهًا، ومن المفترض ألا تُباع بأكثر من 68 جنيهًا في الأسواق، وسعر الدواجن الساسو بـ 100 جنيه للكيلو، وسعر الدواجن البلدي بـ 105 جنيهات للكيلو، و سعر البانيه اليوم 150 جنيهًا للكيلو الواحد.

السيد

يقول الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن سعر الدواجن عند المزرعة بلغ حوالي 60 جنيها، ومن المفترض ألا تبيع أكثر من 68 جنيها في الأسواق.

وأضاف السيد، أن سعر طبق البيض في المزرعة يصل إلى 104 جنيهات ولا يجوز أن يتم بيعه بفارق يصل إلى 30 جنيها بالأسواق، مشددًا على ضرورة اضطلاع الجهات الرقابية بمهامها خلال الفترة المقبلة، لإقرار انخفاض الأسعار الذي شهدته المزارع على أسواق التجزئة.

وأشار رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية إلى أن أسعار الأعلاف تراجعت الفترة المقبلة، وهو ما يشير إلى ضرورة انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، موضحا "أسعار الدواجن تراجعت بقيمة 4 جنيهات للكيلو في المزرعة.

الزيني

في نفس السياق، قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن تراجع أسعار الدواجن جاء بسبب تراجع أسعار الأعلاف، مشيرًا إلى أن هناك جزءا كبيرا من قطاع الإنتاج الحيواني والدواجن البياض يستخدم القمح كبديل للعلف بدلا من الذرة الصفراء وفول الصويا نتيجة تراجع أسعار القمح مقارنة بالذرة، وذلك يعتبر مؤشر سلبي.

وشدد الزيني، على أهمية زيادة الإفراجات من العلف (الذرة الصفراء والصويا) حتى تنخفض أسعار الأعلاف وهو ما يخفض التكلفة في السوق.

ولفت نائب رئيس اتحاد الدواجن إلى وجود أكثر من 75% من تكلفة إنتاج الدواجن والبيض في مصر في حصيلة الأعلاف، موضحا أن المكون الرئيسي للأعلاف هو الذرة الصفراء والصويا، وفي الأيام الماضية سجلت أسعار الأعلاف تراجعا بقيمة 1000 جنيه و1500 جنيه نتيجة سعر الدولار من 18 ألف جنيه و19 ألف جنيه إلى 15000 جنيه و16 ألف جنيه، بينما تواصل أسعار أعلاف فول الصويا ارتفاعها وسجلت 42 ألف جنيه.

من جهته، قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي تراجع إلى 12300 جنيه، فيما يبلغ سعر طن الذرة الأوكراني 10300 جنيه، كما يبلغ سعر طن القمح الأوكراني 11.5%، حوالي 12250 جنيهاً، والروسي 12300 جنيه، وطن الردة المحلية يبلغ 10300 جنيه، فيما يسجل سعر طن جيلوتين مستورد والمحلي في الأسواق 47500 جنيه.

وأوضح نقيب الفلاحين أن سعر طن العلف البادي 23% يبلغ 21690 جنيها، وطن الناهي 19% يسجل 21440 جنيهًا، فيما يبلغ سعر طن العلف النامي 21% نحو 21575 جنيهًا.