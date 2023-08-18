ارتفاع جديد.. أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023



زادت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 بقيمة 5 جنيهات مقارنة بما كان عليه سعر المعدن الاصفر أمس.

سجل سعر عيار 21 حوالي 2250 جنيه للبيع و 2270 جنيه للشراء، وعيار 24 نحو 2571 جنيه للبيع و 2594 جنيه للشراء.

بلغ سعر عيار 18 نحو 1929 جنيه للبيع و 1946 جنيه للشراء، وعيار 14 نحو 1500 جنيه للبيع و 1513 جنيه للشراء .

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 18 ألف جنيه للبيع و 18.16 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 79.97 ألف جنيه للبيع و 80.7 ألف جنيه للشراء .

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.6 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء .