بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال إثر حادث تصادم ببورسعيد

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، اليوم الجمعة، اثر حادث تصادم سيارة ملاكي بالجزيرة الوسطى على طريق "بورسعيد - دمياط" أمام قرية الأبطال غرب بورسعيد.

إصابة 5 بينهم 3 أطفال

استقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كل من عبير أسامة مصطفي 26 عامًا، وجنا هاني مصطفي 15 عامًا، ومريم هاني مصطفي 13 عامًا، ومالك هاني مصطفي 9 عامًا، وهبة وحيد محمد 36 عامًا، مصابين بكدمات إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بالجزيرة الوسطى على طريق "بورسعيد - دمياط" أمام قرية الأبطال غرب بورسعيد.

تحرر محضر بالواقعة، وجار تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.