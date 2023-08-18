لافروف يترأس وفد روسيا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تشكيل الوفد الروسي إلى الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن الوفد يضم أيضًا نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد جريجوري كاراسين والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ورئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي وآخرين.

وفي السنوات الأخيرة، رأس وفد روسيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية سيرجي لافروف.. وفي عام 2015، كان الرئيس فلاديمير بوتين هو زعيمها.. ثم حضر بنفسه الاجتماع العام لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 2020 وألقى كلمة أمام الجمعية العامة عبر رابط الفيديو.

وسيبدأ الأسبوع رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 19 سبتمبر.