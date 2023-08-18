محافظ الإسكندرية يتابع مؤشرات حملة 100 يوم صحة على نطاق الثغر

يتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مؤشرات حملة ١٠٠ يوم صحة للوقوف على عدد المستفيدين من الحملة على نطاق المحافظة، وقد عبر الشريف عن سعادته لتقديم الإسكندرية ما يتخطى المليون خدمة صحية مجانية لأهالي وضيوف المحافظة بعد مرور ٥٣ يوما منذ بدء الحملة.

وأعلنت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال الـ٥٣ يومًا الماضية بالمحافظة مليون و١٣ ألفا ٩٠٣ مواطن، تشمل الخدمات الوقائية (التطعيمات وخدمات صحة البيئة و الأغذية) ومبادرات الصحة العامة و القوافل العلاجية و خدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية و الإعلام و التربية السكانية.

كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد ٢٤٦ ألفا ١٩٦ مواطن واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون- الرئة-البروستاتا-عنق الرحم) ٧١ ألفا ٣٣٢ مواطنا.

وبلغ إجمالي التردد على القوافل العلاجية ٥٠ ألفا ٩٨٦ وإجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة ٨٥ ألفا ٥٩٥ سيدة و بلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية ١٢٧ ألفا ٩٦٧ مواطنا بالإضافة إلى ٤٢ ألفا ٨٨٣ من خلال فرق ندوات الإعلام و التربية السكانية.

وخلال الحملة تم تقديم خدمات التطعيم لعدد ٢١٧ ألفا ١١٤ طفلا والمرور على عدد ٢١٩١ منشأة غذائية وسحب ٢٧٩٢ عينة من الأغذية و المشروبات لتحليلها في معامل الوزارة.

فضلًا عن مشاركة الحملة في إقامة ٩ فعاليات توعوية وترفيهية ورياضية بالإسكندرية والساحل الشمالي لنشر الوعي الصحي والتوعية بالخدمات المقدمة من خلال الحملة القومية ١٠٠ يوم صحة وكذلك جذب المترددين والمصطافين للمشاركة في المبادرات الرئاسية للصحة العامة (١٠٠ مليون صحة).

وجدير بالذكر، أنه متبقي ٤٦ يومًا آخر على انتهاء حملة ١٠٠ صحة مستهدفة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية و الوقائية بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أحياء المحافظة.