"مصرنا حلوة" ندوة بإقليم وسط الصعيد الثقافي بأسيوط

ينظم إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بالتعاون مع فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى، ندوة تثقيفية بعنوان "مصرنا الحلوه"، يوم الأحد الموافق 20 أغسطس الحالي في قصر ثقافة أسيوط الساعة السابعة مساءً، ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التي تنظمها إقليم وسط الصعيد الثقافي في قصور الإقليم، وتشمل محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد.

ويحضر الندوة نيافة الأنبا أرميا، الأسقف العام للكنيسة المصرية ورئيس المركز الثقافي القبطي.

وتدور محاور الندوة حول استعراض جوانب مصر الإيجابية والجميلة، ويرسم صورة إيجابية للجمهورية الجديدة.

وتعد الندوة فرصة للحوار والنقاش حول دور الثقافة في تعزيز الانتماء الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي الثقافي وتنمية المهارات والمعرفة، وبناء جيل من المواطنين المثقفين والمتفهمين لتحديات العصر.