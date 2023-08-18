غدا.. 79 طالبًا يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بجنوب سيناء

أكد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن المديرية قد أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحان الدور الثاني للشهادة الثانوية بالمحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م بالمحافظة والتي ستبدأ غدًا السبت الموافق ١٩ / ٠٨ / ٢٠٢٣ م وتنتهي الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٠٨ / ٢٠٢٣م، مشيرا إلى أن إجمالي المستهدفين للامتحان ٧٩ طالبا وطالبة بعدد (٦) لجان امتحانية بمدن طور سيناء وشرم الشيخ وأبورديس ورأس سدر ودهب ونويبع . ياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأوضح أنه تم توفير كافة مستلزمات اللجان من مطهرات وأدوات تعقيم وخامات امتحانية وأجهزة قياس الحرارة وعصا الالكترونية، كما تم تجهيز استراحات المنتدبين بالتجهيزات اللازمة لتوفير سبل الراحة والمعيشة بها .

وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات والسادة رؤساء اللجان بالتعاون والتنسيق التام والالتزام بإتباع التعليمات الوزارية والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان لضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

وجدير بالذكر أن اجمالي المستهدفين بامتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية بالمحافظة ١٢٠٠ طالب وطالبة حضر منهم ١١٨٧ طالب وطالبة ونجح ١٠٨٨ طالب وطالبة ورسوب ٣٣ طالب وطالبة و٧٩ طالب وطالبة لهم حق الدخول امتحان الدور الثاني وبلغت نسبة النجاح على مستوى قطاع المديريات على مستوى الجمهورية ٩١.٠٧٪؜.