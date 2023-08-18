ترأس الأنبا بافلي الاسقف العام لكنائس قطاع المنتزة ليلة أمس ، النهضة الروحية التى بكنيسة السيدة العذراء مريم بمحرم بك، وذلك بمناسبة صوم العذراء حيث تقام النهضة فى الفترة بين (7 أغسطس: 22 أغسطس) حيث تقام القداسات الالهية صباحاً والعشيات والتماجيد والعظات مساء.
جاء ذلك بحضور عدد من الأباء الأساقفة، وهم: الانبا هرمينا الاسقف العام لكنائس شرق ووسط الاسكندرية والانبا ايلاريون أسقف البحر الاحمر، وذلك بمشاركة كهنة وأقباط محرم بك.
البوابة القبطية
الأنبا بافلي يترأس صلوات النهضة الروحية بكنيسة العذراء بمحرم بك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الأنبا بافلي الاسقف العام لكنائس قطاع المنتزة ليلة أمس ، النهضة الروحية التى بكنيسة السيدة العذراء مريم بمحرم بك، وذلك بمناسبة صوم العذراء حيث تقام النهضة فى الفترة بين (7 أغسطس: 22 أغسطس) حيث تقام القداسات الالهية صباحاً والعشيات والتماجيد والعظات مساء.
ترأس الأنبا بافلي الاسقف العام لكنائس قطاع المنتزة ليلة أمس ، النهضة الروحية التى بكنيسة السيدة العذراء مريم بمحرم بك، وذلك بمناسبة صوم العذراء حيث تقام النهضة فى الفترة بين (7 أغسطس: 22 أغسطس) حيث تقام القداسات الالهية صباحاً والعشيات والتماجيد والعظات مساء.