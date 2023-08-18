الأنبا بافلي يترأس صلوات النهضة الروحية بكنيسة العذراء بمحرم بك

ترأس الأنبا بافلي الاسقف العام لكنائس قطاع المنتزة ليلة أمس ، النهضة الروحية التى بكنيسة السيدة العذراء مريم بمحرم بك، وذلك بمناسبة صوم العذراء حيث تقام النهضة فى الفترة بين (7 أغسطس: 22 أغسطس) حيث تقام القداسات الالهية صباحاً والعشيات والتماجيد والعظات مساء.



جاء ذلك بحضور عدد من الأباء الأساقفة، وهم: الانبا هرمينا الاسقف العام لكنائس شرق ووسط الاسكندرية والانبا ايلاريون أسقف البحر الاحمر، وذلك بمشاركة كهنة وأقباط محرم بك.