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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا بافلي يترأس صلوات النهضة الروحية بكنيسة العذراء بمحرم بك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ترأس الأنبا بافلي الاسقف العام لكنائس قطاع المنتزة ليلة أمس ، النهضة الروحية التى بكنيسة السيدة العذراء مريم بمحرم بك، وذلك بمناسبة صوم العذراء حيث تقام النهضة فى الفترة بين (7 أغسطس:  22 أغسطس) حيث تقام القداسات الالهية صباحاً والعشيات والتماجيد والعظات مساء.

جاء ذلك بحضور عدد من الأباء الأساقفة، وهم: الانبا هرمينا الاسقف العام لكنائس شرق ووسط الاسكندرية والانبا ايلاريون أسقف البحر الاحمر، وذلك بمشاركة كهنة وأقباط محرم بك.

الانبا بافلي الأسقف العام كنيسة السيدة العذراء مريم بمحرم بك النهضة الروحية السيدة العذراء