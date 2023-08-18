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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

8 عروض عربية بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
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أعلنت لجنة المشاهدة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ30، عن العروض المسرحية العربية المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان بدورة هذا العام، والذي من المقرر أن تقام فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل.

واختارت اللجنة 8 عروض من أصل 87 عرضا مسرحيا عربيا، وهي الروبة من تونس، السيد والعبد من البحرين، صادق النمك من السعودية، فنتولين العودة من فلسطين، قائمة الخديج من الإمارات، ملف 12 من العراق، ما يراوش من تونس، نوستالجيا من الجزائر.

وكانت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي اختارت مسرحية "تشارلي"، لتفتتح بها العرض المسرحي في حفل افتتاح فعاليات المهرجان، وهي عن سيرة النجم العالمي تشارلي شابلن، ويجسد شخصيته الفنان محمد فهيم، والعرض المسرحي من كتابة د. مدحت العدل، وإخراج أحمد البوهي.


ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، من أقدم المهرجانات العربية الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم.

المهرجانات العربية مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 8 عروض عربية بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي