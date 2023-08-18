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الجمعة 18 أغسطس 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

15 مصابًا إثر انقلاب أتوبيس سياحي أعلى كوبري بطريق إسكندرية مطروح الساحلي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 أصيب 15 شخصًا على الأقل إثر انقلاب أتوبيس أعلى كوبرى ألماظة بطريق إسكندرية مطروح الساحلي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة. 

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى كوبرى ألماظة بطريق إسكندرية مطروح الساحلي اتجاه الإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين انقلاب أتوبيس سياحى وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

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